Brasil vence Iêmen no Mundial Sub-17 O Brasil derrotou Iêmen por 3 a 0, nesta quarta-feira, em Tampere (Finlândia), e garantiu o primeiro lugar do grupo C do Mundial Sub-17. Com 7 pontos ganhos em três partidas - empatou com Camarões e goleou Portugal -, a seleção brasileira irá disputar as quartas-de-final da competição, domingo, contra Espanha ou Estados Unidos. No jogo desta quarta-feira, Roncatto marcou dois gols e Arouca fez o outro da seleção. Sob o comando do técnico Marcos Paquetá, o Brasil tenta conquistar seu terceiro título mundial na categoria - venceu também em 97 e 99.