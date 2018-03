Brasil vence mas não garante classificação Sob uma forte chuva, a seleção brasileira derrotou na noite desta terça-feira, no Estádio Azteca, na Cidade do México, a seleção de Honduras por 2 a 1, pela segunda rodada da Copa Ouro. Os gols brasileiros foram marcados por Maicon, aos 16 minutos do primeiro tempo e por Diego, aos 40 da etapa final. Honduras diminuiu com Julio César Leon, aos 45 do segundo tempo, de pênalti. Aos 18 minutos da primeira etapa, Robinho foi derrubado na aérea e o juiz marcou pênalti. O meia brasileiro Kaká bateu e o goleiro hondurenho defendeu. Com este resultado, o Brasil terá que esperar o resultado da partida desta quinta-feira entre México e Honduras para confirmar ou não sua classificação para as quartas-de-final do torneio. Brasil e México somam três pontos cada e Honduras ainda não marcou no Grupo A. A classificação brasileira estará garantida se o México vencer ou empatar com Honduras ou se os hondurenhos vencerem os mexicanos com uma diferença de dois gols.