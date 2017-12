Brasil vence na estréia no Sub-20 Bom sinal para o técnico Luiz Felipe Scolari: jogando com líbero, no esquema 3-5-2, a seleção brasileira sub-20 venceu a Alemanha por 2 a 0, neste domingo, em Córdoba, na sua estréia no Mundial da Argentina. O destaque da vitória foi o atacante Robert, do Botafogo de Ribeirão Preto, autor dos dois gols, marcados ainda no primeiro tempo. Como a Alemanha era considerado o adversário mais forte no Grupo B, que ainda inclui Iraque e Canadá, o Brasil deu um grande passo para conseguir a sua classificação. O sistema com três zagueiros armado pelo técnico Carlos César, assim como Felipão pretende implantar na seleção principal, funcionou de forma eficiente no início do jogo, embora não tenha levado o time brasileiro a uma exibição brilhante. Sem ser ameaçado em sua defesa, o Brasil tinha uma movimentação constante e pressionava a defesa alemã. O time brasileiro chegou aos gols em dois lances de cruzamentos na área. Logo aos 9 minutos, em jogada ensaiada, o Brasil abriu o placar. O são-paulino Kaká cobrou escanteio, Pinga desviou de cabeça e Robert chutou de primeira. A seleção continuou no ataque e aumentou em falha do goleiro Stark. Aos 22, após um lançamento, ele soltou a bola nos pés de Robert, que só teve o trabalho de tocar para o gol vazio: 2 a 0. A seleção poderia ter aumentado pouco antes do final do primeiro tempo, quando Adriano, livre, deu uma cabeçada por cima do gol. O único lance perigoso do time alemão foi um chute de Preuss, defendido por Rubinho. Com as entradas de Tiffert e Jones no intervalo, a Alemanha voltou melhor e passou a ter mais a posse da bola. O jogo no segundo tempo se desenrolou a maior parte do tempo no campo de defesa brasileiro. Mas, com os três zagueiros, o Brasil soube conter a ofensiva alemã. Sem muita criatividade, o alemães insistiam em cruzamentos na área, rebatidos pelos zagueiros Marquinhos, Luizão e Edu Dracena, que atuou como líbero. Não houve nenhuma oportunidade clara para a seleção européia. Pelo contrário, a principal chance de gol foi brasileira. Em um contra-ataque, Kaká deixou Léo livre, mas ele chutou para fora. O próximo jogo da seleção sub-20 será contra o Iraque, na quarta-feira, às 16 horas.