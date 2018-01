Brasil vence no futebol de praia A seleção brasileira de futebol de praia derrotou a Espanha por 4 a 2, neste domingo, e terminou invicta o segundo dia de disputas do mundial da modalidade, que está sendo disputada na cidade mexicana de Acapulco. Na estréia, os brasileiros venceram Portugal por 3 a 2. Júnior (2), Juninho e Nenen marcaram os gols do Brasil. Amarele fez os dois da Espanha e é o principal artilheiro do mundial, com cinco gols. No outro jogo do dia, Portugal venceu o México por 8 a 6.