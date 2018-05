Brasil vence o México e conquista o Torneio Cidade de SP

A seleção brasileira feminina de futebol conquistou neste domingo o título de campeã do Torneio Internacional Cidade de São Paulo ao vencer o México por 5 a 2, no Estádio do Pacaembu, confirmando seu favoritismo na competição, criada para fechar a temporada 2009 do futebol feminino.

Uma vitória esperada num jogo cheio de gols contra. O primeiro gol, porém, foi do time visitante, com Dinorah, para as mexicanas - que provocou pedindo silêncio aos torcedores que encheram o estádio paulistano numa tarde de sol. O empate do Brasil foi da zagueira Aline, com Marta, ainda no primeiro tempo, num belo chute no cantinho do gol, garantindo a virada no placar.

No segundo tempo, Aline Garcia fez o terceiro e o quarto gol (anotado para ela, embora tenha sido contra). Marta fez mais um, garantindo o quinto gol brasileiro e fechando o placar.

Ao fim do jogo - e com a taça na mão - as jogadoras Marta e Cristiane saíram de helicóptero direto para o aeroporto internacional de Guarulhos para pegar o voo direto para Zurique, na Suíça, para participar da cerimônia de premiação aos melhores do mundo pela Fifa nesta segunda-feira, onde são candidatas.