Brasil vence outra no Mundial de Futsal No jogo mais difícil da primeira fase do Mundial de Futsal, em Taiwan, a seleção brasileira derrotou a República Checa por 4 a 1, nesta sexta-feira, e garantiu o primeiro lugar do grupo B, avançando invicta para a segunda etapa do torneio. O time comandado pelo técnico Ferreti estréia domingo na segunda fase, às 6 horas (horário de Brasília), contra a Ucrânia, com transmissão da SporTV e Bandeirantes. A primeira posição na chave colocou o Brasil no grupo E, ao lado de Ucrânia, Estados Unidos e Argentina. A outra chave (F) terá Espanha, República Checa, Itália e Portugal. Nesta fase as equipes enfrentam os adversários de seus próprios grupos e os dois melhores de cada chave seguem para as semifinais. O jogo contra os checos foi complicado, já que foram os adversários que abriram o placar aos dois minutos, com gol de Mares. Índio empatou aos 14. Pela equipe brasileira ainda marcaram Falcão (19m52s), Neto (26m15s) e Vander Carioca (37min). O técnico do Brasil afirmou que começar atrás do placar mostrou mais uma qualidade da equipe. "Jogamos uma partida complicada, diante de um bom adversário, e o time teve tranqüilidade para buscar o resultado no primeiro tempo. Perdemos muitos gols, mas tivemos competência para construir o resultado. Essa é mais uma qualidade do nosso grupo e será decisiva para a próxima fase", declarou Ferreti. Sobre os rivais da próxima etapa, o treinador analisa: "Os Estados Unidos fazem trocas permanentes e com isso podem entrar com um atleta forte. Argentina, Ucrânia e Brasil são equipes iguais, sendo que o time brasileiro tem de priorizar o coletivo para buscar a semifinal." O Brasil enfrenta a Argentina na segunda-feira, às 8 horas, e fecha a etapa na quarta, diante dos Estados Unidos. Outros resultados do Mundial nesta sexta-feira: Argentina 6 x 1 Irã, Portugal 5 x 0 Cuba 0 e Tailândia 3 x 2 Austrália.