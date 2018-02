Brasil vence Peru e lidera sozinho no Sul-Americano Sub-17 A seleção brasileira venceu o Peru por 4 a 0, neste domingo, no Equador, e assumiu a liderança isolada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-17. Comprovando a evolução mostrada nas últimas partidas, depois de uma primeira fase decepcionante, o Brasil jogou bem e não tomou conhecimento da equipe peruana. Os gols foram marcados por Fábio e Lulinha (dois cada um), sendo que o segundo lidera a tábua de artilheiros com dez gols. Nos outros jogos deste domingo, a Venezuela manteve-se viva na competição ao bater o Equador por 1 a 0. Já a Argentina venceu a Colômbia por 2 a 1 e embolou ainda mais a disputa por uma das quatro vagas para o Mundial da categoria, que será disputado na Coréia do Sul. Após duas rodadas, o Brasil lidera com seis pontos, seguido por Peru, Equador, Argentina e Venezuela, com três.