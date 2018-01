Brasil vence Peru na estréia da Sub-20 A seleção brasileira não fez uma estréia de gala no Uruguai, neste sábado, mas venceu o Peru por 3 a 0 e poderia ter marcado outros não fosse a displicência de jogadores em alguns lances. O time do técnico Valinhos iniciou a partida timidamente. Soltou-se aos poucos ao perceber que o adversário não tinha muita qualidade. Daniel Carvalho abriu o marcador aos 23 minutos, André Bahia ampliou aos 19 do segundo tempo e o volante Dudu fez o terceiro três minutos depois, em boa jogada de Carlos Alberto pela direita. Aos 32, o santista William sofreu pênalti e Felipe Mello bateu mal, permitindo a defesa ao goleiro Rosales. Daniel Carvalho ainda chutou uma bola na trave.