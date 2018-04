Brasil vence Uruguai de virada com dois gols de Luis Fabiano Graças a dois gols do atacante Luis Fabiano, a seleção brasileira derrotou o Uruguai por 2 x 1 nesta quarta-feira, no estádio do Morumbi, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Convocado para substituir Afonso, machucado, Luis Fabiano entrou no time titular de última hora, no lugar de Vágner Love, que teve atuação apagada no empate de 1 x 1 com o Peru no último domingo, e foi o herói de uma partida que o Brasil teve muita dificuldade e chegou a ser pressionado pelo Uruguai. A torcida paulista, que costuma ser pouco tolerante com a seleção, vaiou a equipe em alguns momentos, mas aplaudiu a virada e saudou Luis Fabiano. Foi a primeira vitória brasileira sobre os uruguaios após oito anos --o último triunfo havia acontecido em 1999. Com o resultado positivo, o Brasil foi a oito pontos nas eliminatórias, um a menos que a líder Argentina. A seleção brasileira teve a primeira chance de gol da partida, aos 6 minutos, quando Robinho foi driblando pela esquerda até chutar fraco. O Uruguai, porém, respondeu rápido e com mais eficiência. Maximiliano Pereira fez boa jogada pela direita, passou por Gilberto e cruzou. O goleiro Júlio César desviou e Sebastián Abreu tocou de cabeça para fazer 1 x 0 aos 8 minutos. Logo após o gol, a torcida gritou o nome do goleiro são-paulino Rogério Ceni, na primeira manifestação de revolta contra a equipe de Dunga. Perdidos em campo, os jogadores brasileiros erravam muitos passes, enquanto o Uruguai tocava a bola com consciência, criando pelo menos três boas oportunidades, com Abreu, Luis Suárez e Ignacio González. Aos 31 minutos, o Brasil tentou o empate em um chute da entrada da área, mas Robinho chutou por cima do gol, após passe de Ronaldinho. Aos 41, foi a vez de Maicon chutar, de novo sem perigo para o goleiro Fabián Carini, que defendeu sem dificuldade a finalização fraca de perna esquerda. Quando as vaias se tornavam fortes e os gritos de olé começaram a surgir das arquibancadas enquanto os uruguaios tocavam a bola, o Brasil empatou. Maicon enfiou dentro da área e Luis Fabiano, sem ângulo, chutou cruzado. A bola passou entre as pernas de Carini e entrou. Na comemoração, o ex-jogador do São Paulo de ajoelhou no símbolo do clube e abriu os braços, vibrando muito. No segundo tempo, a torcida voltou a apoiar e o Uruguai a assustar a defesa brasileira. Antes do primeiro minuto, Suárez driblou dentro a área e chutou cruzado. Júlio César fez boa defesa, espalmando para escanteio. Aos 8 minutos, Suárez recebeu livre, avançou em direção ao gol brasileiro até ser travado por Juan. Dunga, então, fez a primeira alteração no time, colocando Josué no lugar de Ronaldinho Gaúcho aos 15 minutos. Apesar dos erros de passes e da dificuldade do Brasil em criar boas chances, a torcida procurava apoiar e foi recompensada aos 20 minutos, quando Luis Fabiano virou o jogo em chute forte de esquerda, após tentativa de Gilberto. Desta vez foi Dunga que extravasou, comemorando dando tapas no banco de reservas. Um minuto depois, Júlio César salvou o Brasil em uma linda defesa em um cabeceio de Abreu. Aos 28, Vágner Love substituiu Robinho, e nos últimos minutos, a seleção brasileira controlou o jogo, segurando o resultado. Daniel Alves ainda substituiu Maicon, aos 41 minutos. O Brasil só volta a jogar pelas eliminatórias em junho contra o Paraguai, em Assunção, e a Argentina, em casa.