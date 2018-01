Brasil venceu 22 jogos contra Peru A retrospectiva entre as seleções de Brasil e Peru dá total favoritismo ao time do técnico Emerson Leão na partida desta quarta-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, no Morumbi. Das 31 partidas disputadas, a seleção brasileira venceu 22, empatou seis e perdeu três. Nos confrontos, o Brasil marcou 67 gols contra 21 dos adversários. O primeiro jogo foi em 27 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, pela Copa América. Na ocasião, o Brasil venceu o Peru por 3 a 2. A última vitória peruana foi no dia 28 de abril de 1985, em Brasília, por 1 a 0, gol marcado pelo atual treinador Julio Cesar Uribe.