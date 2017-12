Brasil volta a campo no Mundial Sub-19 A seleção brasileira feminina de futebol volta a campo na madrugada de quarta-feira, pelo horário de Brasília, para enfrentar a China na semifinal do Mundial Sub-19, em Bangcoc, na Tailândia. Na primeira fase, Brasil e China se enfrentaram na última rodada do grupo B e as brasileiras venceram (2 a 1), com gols de Marta e Cristiane, terminando em primeiro lugar na chave. Na outra semifinal do Mundial estarão Alemanha e Estados Unidos. A final será no sábado. Os Estados Unidos chegaram à semifinal ao derrotar a Austrália por 2 a 0. E a Alemanha (vice-campeã européia) despachou a Nigéria nos pênaltis: 5 a 4, após 1 a 1 no tempo normal. Para chegar à semifinal, o Brasil venceu a Rússia no sufoco, por 4 a 2 nos pênaltis, depois de 2 a 2 no tempo normal.