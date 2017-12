Brasil volta a jogar amanhã no Sub-17 A seleção brasileira enfrenta o já eliminado Iêmen, nesta quarta-feira, às 11h30 (horário de Brasília), em Tampere, interessada apenas em encerrar a primeira fase do Mundial Sub-17, disputado na Finlândia, em primeiro lugar no seu grupo. Com quatro pontos em dois jogos disputados, o Brasil garantiu vaga antecipada para as quartas-de-final da competição graças ao empate (1 a 1) entre Camarões e Iêmen, no domingo. Se confirmar o primeiro lugar, a seleção brasileira enfrentará na próxima fase o segundo colocado do grupo D, que será decidido nesta quarta entre Estados Unidos, Espanha e Serra Leoa. No outro jogo da chave do Brasil, Portugal e Camarões brigam pela outra vaga. O técnico Marcos Paquetá deixou vários titulares fora do treino desta terça, para que eles descansassem para o jogo contra Iêmen. Ele colocará em campo a mesma escalação que empatou contra Camarões (1 a 1) na estréia e goleou Portugal (5 a 0) na segunda rodada: Bruno, Léo, João, Leonardo e Sandro; Júnior, Arouca, Jonathan e Ederson; Abuda e Roncatto. Nesta terça, Colômbia e México ficaram com as duas vagas do grupo A. Os colombianos golearam a Finlândia por 9 a 1. O destaque da partida foi Carlos Hidalgo, que anotou quatro gols e chegou à liderança da artilharia, ao lado do norte-americano Freddy Adu. Os mexicanos só garantiram a vaga com um empate sofrido, por 3 a 3, contra a China. No grupo B, a Costa Rica precisou do sorteio para ficar com o segundo lugar da chave e seguir na competição - a Argentina já estava classificada. Depois de vencer a Austrália por 2 a 0, os costa-riquenhos empataram, em todos os critérios, com a Nigéria - que foi derrotada pelos argentinos por 1 a 0. Nesta quarta, pelo grupo D, os Estados Unidos enfrentarão a Espanha. E Serra Leoa jogará contra a Coréia do Sul.