Brasil volta a jogar amanhã no Sub-20 A ansiedade pela estréia já passou. Agora, é hora de jogar bola. É isso que o técnico Renê Weber tentou passar aos jogadores da seleção brasileira para a partida desta quarta-feira, contra a Suíça, pelo Mundial Sub-20, que está sendo disputado na Holanda. A TV Record mostrará ao vivo, às 12h30 (horário de Brasília). No domingo, com uma atuação opaca, o Brasil ficou no empate sem gols com a Nigéria, também na cidade de Emmen, local do jogo desta quarta-feira. ?Merecíamos ter ganho porque tivemos mais posse de bola e criamos mais chances, mas reconheço que poderíamos ter jogado melhor. A ansiedade pela estréia já pensou e agora não podemos nem pensar em empatar?, afirmou Renê Weber. O treinador quer uma equipe mais solta em campo, menos afobada na hora das finalizações. Por isso, decidiu manter os 11 titulares que começaram jogando domingo. ?Tivemos pouco tempo de preparação para o torneio e por isso nosso entrosamento ainda não é o ideal. A única forma de melhorar nesse ponto é dando seqüência de jogo ao time?, justificou o técnico. A Suíça disputa o Mundial Sub-20 pela primeira vez em sua história. Mas, mesmo assim, pode ser um osso duro para o Brasil ? que tem quatro títulos na competição. Na estréia, a equipe derrotou a Coréia do Sul por 2 a 1, o que a transformou em líder do grupo F. ?A Suíça joga no típico estilo europeu, explorando os lançamentos longos. O melhor antídoto para enfrentá-los é jogar de acordo com a tradição brasileira, com toque de bola?, avisou Renê Weber.