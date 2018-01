Brasil x Argentina começa nesta terça O primeiro jogo decisivo entre Brasil e Argentina começa nesta terça-feira, em Utrecht, a partir das 12h30 (horário de Brasília), com transmissão de SporTV, Bandsports e Record, valendo vaga para a final do Mundial Sub-20, na Holanda. O clássico põe em jogo a hegemonia mundial na categoria. As duas seleções já conquistaram 4 títulos e brigam pelo penta. O Brasil é o atual campeão, pois levou o troféu da última edição, nos Emirados Árabes Unidos, em 2003. Venceu também no México, em 1983, na extinta União Soviética, em 1985, e na Austrália, em 1993. Do lado argentino, o primeiro título veio em 1979, no Japão, com o maior ídolo da história do seu futebol, Diego Maradona. O bicampeonato veio justamente em cima do Brasil, no Catar, em 1995, em vitória por 2 a 0. A 3ª taça chegou em 1997, na Malásia, onde também bateram o Brasil, nas quartas. E, por fim, ganharam o Mundial de 2001, em casa. Para a partida desta terça, o Brasil não contará com o atacante Diego Tardelli, do São Paulo, expulso contra a Alemanha. O substituto deve ser o corintiano Bobô. Sobre a Argentina, o técnico Renê Weber afirma que o "time não é só Messi, temos de estar alerta com outros jogadores até o fim". Por sua vez, o técnico argentino Francisco Ferraro terá todos os jogadores à disposição, incluindo o craque Messi, do Barcelona, e o capitão Zabaleta. Nigéria e Marrocos decidem a outra vaga na final em Kerkrade, às 15h30, com transmissão da SporTV e Bandsports.