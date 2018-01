Brasil x Argentina deve ser no Mineirão Após o almoço com o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, nesta quinta-feira, no Palácio das Mangabeiras, em Belo Horizonte, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, deve anunciar o Mineirão como local da partida entre Brasil e Argentina, no dia 2 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Do encontro devem participar também o secretário-geral da CBF, Marco Antônio Teixeira, o secretário de Esportes de Minas, João Leite, e o presidente da Federação Mineira de Futebol, Paulo Schettino. Há dez anos o Mineirão não recebe um jogo oficial da seleção e o governador de Minas se empenhou pessoalmente em levar o jogo para seu Estado - as Federações Paulista e Carioca também têm interesse no jogo. Antes mesmo da definição do local da partida, o Mineirão está se preparando para atender às exigências da Fifa para a partida. Uma delas será instalar cadeiras no local hoje ocupado pelas arquibancadas.