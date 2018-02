Brasil x Argentina mexe com Belo Horizonte Acostumada aos clássicos regionais e nacionais, a capital mineira se transformou nos últimos dois dias no epicentro do futebol sul-americano ao sediar o maior confronto do continente. A seleção brasileira volta a Belo Horizonte 11 anos depois de disputar uma partida oficial, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 1994, contra a Venezuela. Desta vez, enfrenta a Argentina, num jogo que movimenta e atrai todas as atenções para a cidade. "No Brasil hoje esse é o grande assunto e todo mundo está de olho em Minas Gerais e em Belo Horizonte", comemorou o governador do Estado, Aécio Neves. Não faltarão políticos - foram convidados os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Néstor Kirchner, mas até o final da tarde desta terça-feira não havia a confirmação de suas presenças - e personalidades do mundo esportivo no estádio. Está prevista a presença do presidente da Fifa, Joseph Blatter, e do presidente do Barcelona, Joan Laporta Estruch, que poderá ver de perto o futebol do atacante Luís Fabiano. O jogador do São Paulo, escalado como titular para a partida, está sendo negociado com o clube catalão. O hino nacional será cantado pelo ministro da Cultura, Gilberto Gil, e por Milton Nascimento. Outro que deve comparecer ao Mineirão é o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz. O clima festivo no saguão do hotel Caesar Business Belvedere, onde a seleção brasileira está hospedada, chegou a irritar o técnico Carlos Alberto Parreira, que reclamou da falta de privacidade dos jogadores. De fato, a presença da seleção pentacampeão trouxe um clima de Copa do Mundo à cidade, com movimentação nos bares, que disputam os clientes oferecendo vários atrativos durante o jogo. Um público estimado em 30 mil pessoas compareceu nesta terça-feira ao Mineirão para assistir ao último treino do Brasil antes da partida. Segundo a Polícia Militar, foram arrecadadas aproximadamente 25 toneladas de alimento não-perecível. Como a capacidade do estádio foi reduzida para 40 mil lugares, esta acabou sendo uma alternativa para muitos torcedores que não conseguiram adquirir um ingresso para o jogo. É o caso do vendedor Rogério Leite Menezes, de 34 anos, que decidiu sacrificar a tarde de trabalho para ver os ídolos da seleção. "Era a única forma. Se não visse eles pessoalmente eu ficaria muito frustrado", contou. O confronto permitiu também que o desempregado Mauro Guimarães Júnior, de 19 anos, realizasse um sonho: ver de perto os jogadores argentinos. Apesar de ser brasileiro, ele admite que há dez anos adotou a Argentina como a seleção de seu coração. "Vi jogar o Maradona e o Batistuta e aí passei a torcer por eles, até mesmo contra o Brasil", revelou. Quem comemorou o reforço na torcida foi o empresário argentino Alberto Camargo, 50 anos, que, ao lado do sobrinho Hérman Cwaal, 14, viajou de Córdoba a Belo Horizonte para acompanhar sua seleção. "Ele é muito bem-vindo e tenho certeza que vai ficar satisfeito com o resultado do jogo", provocou.