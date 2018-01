Brasil x Argentina no futebol feminino A seleção brasileira feminina de futebol enfrenta nesta quarta-feira, pelo Sul-Americano do Peru, a Argentina, em seu primeiro jogo na competição. Para este torneio, a equipe estará estreando novos uniformes, desenvolvidos pela Nike para esta temporada. Além deste torneio, as meninas do Brasil disputarão a Copa do Mundo, marcada para setembro, na China. Os novos uniformes são fabricados em tecido super-leve, o soft Dri-Fit Stretch Woven. Através de aberturas laterais em tecido mesh, a camisa proporciona às atletas um eficiente sistema de ventilação, oferecendo maior conforto durante o jogo. Os uniformes da seleção feminina foram desenvolvidos por uma equipe de cinco mulheres, escolhidas pela Nike para este projeto por sua experiência na criação de equipamentos específicos para atletas do sexo feminino.