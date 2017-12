Brasil x Austrália: 1º tempo 0 a 0 Terminou em 0 a 0 o primeiro tempo da partida entre Brasil e Austrália, que está sendo realizado na cidade de Ulsan, na Coréia do Sul, e que vale o terceiro lugar na Copa das Confederações. Brasil e Austrália fizeram um primeiro tempo morno, com raras oportunidades de gol de ambos os lados. A equipe veio com três alterações em relação ao time que perdeu para a França - o zagueiro Caçapa, o meio-campista Vampeta e o atacante Magno Alves começaram jogando - mas o futebol mudou pouco. A equipe apenas criou duas oportunidades de gol nos primeiros 45 minutos. A primeira, aos 17 minutos, quando Washington se livrou de três adversários; foi à linha de fundo e cruzou. Magno Alvez chegou atrasado. Na segunda, Léo vai à linha de fundo e Magno Alves cabeceia nas mãos do goleiro. A Austrália não ameaçou o gol brasileiro. A única oportunidades dos australianos surgiu de um erro de Dida que, ao tentar sair jogando, entregou a bola nos pés de um atacante adversário. Para sorte do Brasil, o jogador australiano errou ao finalizar para o gol. Se a partida terminar empatada, haverá prorrogação, com ?morte súbita?. A final da Copa das Confederacões, entre Japão e Austrália, está marcada para este domingo.