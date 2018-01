Brasil x Camarões: empate no 1º tempo Terminou empatado por 0 a 0 o primeiro tempo da partida entre Brasil e Camarões, válida pela primeira rodada do Grupo B da Copa das Confederações. Sem criatividade no meio-de-campo e com muita lentidão no ataque, a equipe brasileira não produziu praticamente nada em toda a primeira etapa. A rigor, o time brasileiro chegou com perigo apenas duas vezes ao gol camaronês. A primeira aos 18 minutos num chute de Adriano e aos 46, numa arrancada de Ronaldinho Gaúcho. Em compensação, Dida também não fez nenhuma defesa importante. Na abertura da rodada de hoje, a Turquia venceu os Estados Unidos por 2 a 1 e, por enquanto, lidera o grupo.