Brasil x Camarões: fim do 1º tempo Terminou sem gols o primeiro tempo da partida entre Brasil e Camarões, no estádio Municipal de Kashima, pelo Grupo B da Copa das Confederações. A partida foi bastante equilibrada. A equipe brasileira não criou nenhuma chance real de gol. Já os africanos desperdiçaram ótima oportunidade para abrir o marcador, aos 40 minutos. Mboma, na pequena área, chutou em cima do zagueiro Lúcio.