Brasil x China: empate no 1º tempo Terminou empatado por 0 a 0 o primeiro tempo da partida entre Brasil e China, que está sendo realizada no estádio olímpico de Guangdong, em Guangzhou. Pelo menos na primeira etapa, o time brasileiro não deu espetáculo, como havia prometido o técnico Carlos Alberto Parreira. Tocando bola lateralmente, e de forma extremamente lenta, a Seleção não criou uma chance de gol sequer, durante todo o 1º tempo. O único momento de algum perigo, aconteceu aos 29 minutos numa cobrança de falta de Rivaldo, que o goleiro defendeu. Os chineses faziam uma marcação forte na intermediária de defesa e, de vez em quando, saiam em contra-ataque. Mas também não chegaram a levar perigo ao gol de Dida. Os chamados ?4Rs? tiveram atuação apagada. Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Ronaldo não fizeram nenhuma jogada de relevância. A expectativa é a de que o time volte melhor no segundo tempo.