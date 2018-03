Brasil x EUA será final antecipada, diz treinador Brasil e Estados Unidos disputarão quarta-feira uma das semifinais da Copa Ouro, mas para o técnico Ricardo Gomes o jogo poderia decidir o título. "Pela qualidade dos times, acho que será como se fosse a final do torneio." Como prefere pegar adversários difíceis para ver como reagem os meninos, o rival que terá pela frente no Orange Bowl não poderia ser melhor. Leia mais no Jornal da Tarde