Brasil x França: 1 a 1 no 1º tempo Terminou há pouco, o primeiro tempo da partida entre Brasil e França, na segunda semifinal da Copa das Confederações. A partida - que está sendo disputada na cidade de Suwon, na Coréia do Sul - terminou a primeira etapa com o placar de 1 a 1. A França abriu o marcador aos seis minutos, com Pires, num chute de fora da área, após cobrança de escanteio. O Brasil empatou com Ramon, cobrando falta, aos 30 minutos. Depois da marcação do gol, a França recuou. Queria atrair a seleção brasileira para seu campo e jogar nos contra-ataques. E foi isso que ocorreu. O Brasil foi à frente e passou a pressionar, mas de maneira pouco eficiente. Os franceses marcavam forte na intermediária e não davam chances aos atacantes brasileiros, que não conseguiam sequer entrar na área com algum perigo. Em razão disso, o lateral Léo se transformou na principal opção ofensiva brasileira. Até que aos 30 minutos, num falta na entrada da área, Ramon empatou numa cobrança perfeita. O segundo tempo deve começar em instantes.