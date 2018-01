Brasil x França no centenário da Fifa Brasil e França - os dois líderes do ranking mundial de seleções - vão se enfrentar no dia 21 de maio de 2004, em Paris, como parte das comemorações do centenário de fundação da Fifa. O anúncio foi feito nesta quarta-feira em Madri pelo presidente da entidade, Joseph Blatter. A partida será disputada no Stade de France, em Saint-Denis e será o primeiro confronto entre as equipes no estádio desde que a França venceu o Brasil por 3 a 0 na final da Copa do Mundo de 1998.