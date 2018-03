Brasil x França no centenário da Fifa A seleção cinco vezes campeã mundial e atual campeã da Eurocopa vão se enfrentar no dia em que a Fifa comemorará seu centenário. O jogo entre Brasil e França vai acontecer no Stade de France, em Saint Denis, dia 20 de maio de 2004, informou nesta terça-feira a entidade máxima do futebol. A seleção brasileira ocupa atualmente o primeiro lugar no ranking da Fifa enquanto a francesa - campeã em 1998 sobre os brasileiros - está em terceiro.