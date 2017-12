Brasil x Irlanda: empate no 1º tempo Terminou empatado por 0 a 0 o primeiro tempo da partida entre Brasil e Irlanda, que está sendo disputada em Dublin. O futebol apresentado pela equipe de Carlos Alberto Parreira ficou abaixo do esperado. A Irlanda marcou forte e impediu que o Brasil criasse oportunidades de gol. Na verdade, o time teve apenas uma chance clara em todo o primeiro tempo, com Ronaldo, aos 41 minutos. A Irlanda também atacou pouco, mas desperdiçou uma ótima chance aos 45 minutos, com Carr. Dida fez grande defesa. O volante Gilberto Silva deixou o campo aos 15 minutos, machucado. Edmílson entrou em seu lugar. É possível que no segundo tempo, Parreira faça algumas mudanças no time.