Brasil x Japão: 1º tempo 0 a 0 Terminou em 0 a 0 o primeiro tempo da partida entre Brasil e Japão, válida pela terceira e última rodada do Grupo B da fase de classificação da Copa das Confederações, que está sendo realizada no Japão e Coréia. Apesar de não conseguir marcar, a seleção não fez um primeiro tempo ruim. Chegou a criar algumas chances e não sofreu pressão dos japoneses. A partida entre Canadá e Camarões também está 0 a 0 e se os jogos terminarem assim, o Brasil termina em segundo no grupo e, nas semifinais, vai enfrentar a França. Ao contrário do futebol apresentado na partida contra o Canadá, desta vez o Brasil fez um bom primeiro tempo. Conseguiu realizar uma marcação eficiente na sua intermediária de defesa; os laterais Zé Maria (direita) e Léo (esquerda) desciam seguidamente e levavam perigo à defesa japonesa. Com isso, chegou a criar várias chances para marcar. Os jogadores brasileiros, no entanto, tinham problemas com a linha de impedimento adotada pela defesa japonesa. Além disso, os atacantes erravam nas finalizações. Washington perdeu dois gols: um aos 15 e outro aos 26. Na seqüência desta última jogada, a zaga japonesa tira em cima da linha um chute de Carlos Miguel. Aos 45 minutos, o goleiro Tsuzuki fez grande defesa, depois de uma cobrança de falta de Ramon. O segundo tempo deve começar dentro de mais alguns minutos.