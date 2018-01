Brasil x México: ingressos quase esgotados O torcedor mexicano deu nesta quarta-feira mais uma demonstração do quanto admira o futebol brasileiro. Em apenas duas horas, foram vendidos cerca de 80% dos ingressos para o amistoso do dia 30 de abril, entre Brasil e México. ?Em praticamente duas horas vendemos 30 mil ingressos em Guadalajara?, disse Ramiro Palacios, coordenador do grupo que organiza o amistoso. Em outras cidades, a procura também tem sido muito grande, segundo ele. ?Acredito que restam, no máximo, mais 8 mil ingressos?, acrescentou o dirigente. O estádio tem capacidade para 50 mil torcedores. O interesse do torcedor está concentrado quase que exclusivamente nos astros brasileiros, já que a seleção mexicana vem de resultados pouco animadores, conseguindo apenas uma vitória nos últimos quatro jogos. O time perdeu para a Argentina (1 a 0), empatou com a Colômbia (0 a 0), venceu a Bolívia (2 a 0) e empatou (1 a 1) com o Paraguai.