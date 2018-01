Brasil x Nigéria começa com atraso Com cerca de 15 minutos de atraso, começou há instantes em Abuja, a partida entre Nigéria e Brasil, que serve como preparação para os brasileiros para a Copa das Confederações, que será realizada na França entre 18 e 29 de junho. A equipe brasileira - que busca sua primeira vitória sob o comando do técnico Carlos Alberto Parreira - começa a partida com Dida; Belletti, Lucio, Juan, Kléber, Emerson, Kléberson, Ricardinho e Ronaldinho; Luis Fabiano e Gil. O jogo marca o reeencontro entre o goleiro Dida e o atacante Kanu. Os dois estiveram na Olimpíada de Atlanta, em 96 e o nigeriano se deu melhor, ao marcar o gol de ouro que eliminou o Brasil nas semifinais. A Seleção brasileira segue para a França logo depois do amistoso. No dia 19, enfrenta outra seleção africana: Camarões. Para a Nigéria, a partida contra o Brasil serve como preparação para as eliminatórias para a Copa da África, mas também para promover a candidatura à sede da Copa de 2010, que será realizada no continente.