Brasil x Paraguai: ingressos esgotados Estão esgotados os ingressos para a partida da seleção brasileira nesta quarta-feira, contra o Paraguai, em Assunção, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A Federação Paraguaia de Futebol colocou 36 mil bilhetes à disposição dos torcedores e todos foram vendidos. A seleção realiza o primeiro (e único) treino para a partida, logo mais às 17 horas, no estádio Defensores de Chaco e o técnico Carlos Alberto Parreira tem apenas uma preocupação. O lateral-esquerdo Roberto Carlos chegou da Europa reclamando de dores musculares. Nesta terça-feira e ficou apenas repousando, mas só será confirmado na equipe depois do treino desta tarde. Se for vetado, Junior entra no setor. A grande maioria dos jogadores preferiu descansar e durante boa parte da manhã, os jogadores relaxaram nas piscinas do hotel Parreira disse hoje que os jogadores da seleção não devem ficar se preocupando com os problemas como a falta de treinamento, o cansaço ou a pressão pelo resultado (o time é terceiro nas eliminatórias). ?Temos que esquecer os problemas e jogar como o Brasil joga. O importante agora é que a gente vista a amarelinha?, recomendou. Se não tiver problemas de última hora, a seleção brasileira que entra em campo nesta quarta-feira à noite (21h40) terá a seguinte formação: Dida; Cafu, Lúcio, Roque Júnior e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Renato, Zé Roberto e Ronaldinho Gaúcho; Kaká e Ronaldo.