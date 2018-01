Brasil x Peru: 1º tempo acaba 0 a 0 Terminou o primeiro tempo de Brasil x Peru no Morumbi, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. No placar, 0 a 0. A seleção brasileira não conseguiu mostrar competência para vencer a retranca peruana. Conseguiu apenas três finalizações ao gol, sendo duas com Marcelinho, uma de falta. Tecnicamente foi uma apresentação muito fraca da equipe de Leão, que deixou o gramado ao final do primeiro tempo embaixo de vaias.