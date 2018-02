Brasil x Portugal: decisão na Malásia A seleção brasileira sub-20 venceu hoje a Malásia por 3 a 0 e agora enfrenta Portugal. Os gols do Brasil foram marcados por Dudu, Dagoberto e Cleiton Xavier. A seleção portuguesa chegou à final do Torneio da Malásia ao derrotar a Coréia do Sul por 1 a 0. Já o México se ofereceu para substituir os Emirados Árabes para ser a sede do Mundial, adiado por causa da crise do Iraque.