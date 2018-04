Brasil x Uruguai: PM não registra ocorrências graves

A vitória por 2 a 1 diante do Uruguai não só trouxe alegria aos torcedores, como tranqüilidade à Polícia Militar para organizar a partida, realizada na noite de quarta-feira, no Morumbi. De acordo com o tenente Massera, porta-voz da PM no local, nenhuma ocorrência grave foi registrada. "Tudo ocorreu da forma como prevíamos. Não tivemos incidentes, a não ser pelas prisões de 20 cambistas no local [no Morumbi]", afirmou. Veja também: Ouça os gols da vitória do Brasil sobre o Uruguai por 2 a 1 Kaká fala sobre a seleção brasileira e a Bola de Ouro Crônica do jogo Brasil 2 x 1 Uruguai Apesar da vitória desta quarta, Dunga fecha ano contestado Ronaldinho joga mal e acaba substituído Julio Cesar brilha e ganha torcida paulista Regular, Kaká tem atuação apagada contra Uruguai Kaká elogia superação do Brasil e o atacante Luís Fabiano Classificação Calendário / Resultados Além de tais cambistas, que, juntos, somavam 71 ingressos, a PM prendeu cerca de 37 guardadores de carros, que tentaram infringir as regras estabelecidas pela CET para evitar tumulto na hora do torcedor procurar por estacionamento. Além disso, alguns "flanelinhas" tentaram arrombar um posto de gasolina para transformá-lo em estacionamento, mas a Polícia Militar agiu rapidamente, prendendo-os. Já os registros de atendimentos médicos também foram baixos, aproximadamente 45 pessoas foram atendidas, sendo a maioria delas da organização do evento. De acordo com o médico encarregado da operação, a grande reclamação por parte dos pacientes era dor de cabeça, em decorrência da desidratação e falta de alimentação correta. TESTE PARA A COPA Apesar da Copa do Mundo do Brasil ser apenas em 2014, o tenente Massera tomou o jogo entre Brasil e Uruguai como teste para a organização do evento. "Sei que ainda estamos longe da Copa, mas hoje [quarta-feira] tivemos um bom teste e tudo correu da maneira como esperávamos. Prendemos àqueles que tentaram infringir a lei, mas sem nenhuma confusão", disse Massera. Já sobre o comportamento da torcida, o tenente da PM elogiou, mas fez uma ressalva. "O comportamento do torcedor foi exemplar, mas o teste de verdade seria a saída deles do estádio caso o Brasil tivesse perdido, mas tudo deu certo, inclusive com a seleção [vitória por 2 a 1 sobre o Uruguai]", brincou.