Brasil x Uruguai: restam poucos ingressos Apesar do convite feito pelo governo do Paraná aos presidentes do Brasil e do Uruguai para assistirem à partida entre as duas seleções, amanhã, no Estádio Pinheirão, em Curitiba, eles não devem estar na capital paranaense. A partida foi incluída entre as comemorações dos 150 anos de emancipação política do Estado. A previsão da Federação Paranaense de Futebol (FPF) é que grande público compareça para apoiar os brasileiros. Os cálculos da assessoria da federação eram de que no início da tarde restavam apenas cerca de 6 mil dos 31 mil ingressos colocados à venda. Na manhã de hoje acabaram-se os ingressos mais baratos - R$ 60 -, que dão direito a assistir à partida nas cadeiras colocadas atrás dos dois gols. Com os ingressos diferenciados por setores, ainda restavam parte dos que custam R$ 80, R$ 100, R$ 150, R$ 200 e R$ 300. No treino de hoje foram cobrados R$ 15 para as cadeiras superiores e R$ 10 para as inferiores, com o estádio recebendo bom público. Mas se os torcedores começam a mostrar animação, os vendedores de camisas ainda estão desanimados. Edson Vasconcelos veio quinta-feira do Rio de Janeiro e estendeu seus varais próximo ao Estádio Pinheirão. Mas até o início da tarde de hoje havia vendido apenas duas camisas - uma do Brasil e uma do Paraná Clube. "O valor dos ingressos deve afastar um pouco os torcedores", lamentou. O vendedor Davi Pereira de Góes veio de São Paulo. "A crise está braba", reclamou. Segundo ele, além do ingresso caro, a "má localização" do Pinheirão dificulta a mobilidade dos torcedores. Até a tarde de hoje, ele tinha vendido apenas uma camisa do São Paulo. Já o curitibano Reinaldo Ferreira reclamava dos colegas que vieram de fora da cidade. "Eles vêm e colocam os varais sem camisa só para reservar lugar", afirmou. A média de preço das camisas adultas é de R$ 20. "Eu espero que amanhã venda bem", disse Ferreira.