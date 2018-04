Brasil x Uruguai: venda de ingressos a partir deste sábado

A Confederação Brasileira da Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira, que a venda de ingressos para o jogo Brasil x Uruguai, marcado para o dia 21 deste mês, no Morumbi, começa neste sábado, nos seguintes estádios: Morumbi, Pacaembu, Canindé, Ginásio do Ibirapuera, Parque Antártica, Parque São Jorge, Arena Barueri (Barueri) e Estádio Bruno José Daniel (Santo André). Ainda de acordo com a nota oficial da CBF, o horário da venda dos ingressos será das 10 às 20 horas, até o dia 20, já que no dia da partida a venda será suspensa com o intuito de evitar tumultos. A carga total de ingressos a serem comercializados ainda não foi informada. Como o Morumbi será sede do jogo São Paulo x Grêmio, neste domingo, às 18h10, a venda de ingressos no local serão interrompidas e retomadas na segunda-feira. Para tentar evitar a ação de cambistas, a Federação Paulista de Futebol, que é a organizadora da partida, permite a compra de cinco ingressos por CPF. Já estudantes (ensino fundamental, médio e superior) precisam estar munidos da carteira de identificação estudantil expedida por escolas da rede pública ou particular de ensino ou por associações ou agremiações estudantis (UNE, UBES, UMES), diretórios acadêmicos, centros acadêmicos ou diretórios centrais de estudantes, caso queiram comprar a meia-entrada. Para maiores de 60 anos, apenas a apresentação de um documento com foto é necessária para a compra.