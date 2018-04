Brasil x Uruguai: venda de mil ingressos nesta terça-feira

Quem ainda sonha em assistir in loco a partida entre Brasil e Uruguai, nesta quarta-feira, às 21h45, no Morumbi, pelas Eliminatórias à Copa de 2010, terá mais uma chance de evitar os cambistas, já que a organização da partida liberou mil ingressos que não foram comprados pelo torcedores são-paulinos, que tinham o direito de compra da cadeira cativa. Veja também: Crônica do jogo: Peru 1 x 1 Brasil Dunga diz que foco da seleção é a classificação à Copa Técnico do Uruguai pretende explorar erros do Brasil Juan leva os aplausos após empate do Brasil no Peru Dunga não teme 'bandeiradas' da torcida no Morumbi Classificação Calendário / Resultados A venda dos ingressos, que custam R$ 150,00, começa às 11 horas desta terça-feira, na bilheteria do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Estima-se que os ingressos sejam esgotados em menos de uma hora. Se o torcedor não conseguir seu ingresso nesta terça-feira, ficará à mercê dos cambistas, que cobram até 100% a mais do valor original do ingresso. A procura deve ser grande. Dois cambistas, inclusive, foram presos na semana passada. Ao todo, a ingressofacil, responsável pela venda, disponibilizou algo em torno de 67 mil ingressos, sendo que apenas 1.300 foram destinados aos torcedores uruguaios.