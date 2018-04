Brasileirão cai no ranking da IFFHS O futebol brasileiro através de seu campeonato nacional caiu duas posições e foi o sexto melhor do mundo em 2001 de acordo com o ranking publicado nesta quarta-feira pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Em 2000, o Brasileirão foi eleito o quarto melhor, mas foi ultrapassado pela Alemanha e Argentina. A entidade que considera o desempenho dos clubes de cada país nos torneios nacionais e internacionais desde 1991, classificou a Liga Espanhola como a melhor do ano. A Inglaterra ficou em 2º seguida da Itália e Alemanha, respectivamente. A Argentina está à frente do Brasil, em 5º. Segundo nota da IFFHS, a classificação dos melhores torneios do mundo leva em conta a posição dos clubes no ranking e seus resultados nos campeonatos nacionais, continentais e intercontinentais nos últimos 12 meses. ?Consideramos que essa é a melhor forma de avaliar a qualidade e o desempenho atual dos campeonatos e ligas?, define a entidade. Em relação à publicação de 2002, não houve alteração entre os três primeiros colocados. O Campeonato Espanhol foi eleito com 1.267 pontos contra 1.176 da Inglaterra e 1.013 da Itália. A Argentina ficou 964 pontos ante 942 do Brasil. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) vai receber, em nome de seu presidente Angel María Villar, um troféu pelo título. Confira os dez melhores torneios nacionais de acordo com a IFFHS: 1) Espanha - 1.267 pontos 2) Inglaterra - 1.176 pontos 3) Itália - 1.013 pontos 4) Alemanha - 976 pontos 5) Argentina - 964 pontos 6) Brasil - 942 pontos 7) França - 799 pontos 8) Portugal - 765 pontos 9) Holanda - 713 pontos 10)Grécia - 691 pontos