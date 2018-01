Brasileirão é o 3º melhor, diz ranking O Campeonato Espanhol foi eleito o torneio mais forte de 2004, segundo anunciou nesta terça-feira a Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol (IFFHS). Assim como em 2000 e 2002, a Primeira Divisão do futebol da Espanha foi considerada a mais acirrada do mundo, com 1.189 pontos. Em segundo ficou o Campeonato Inglês (1.184) e em terceiro o Campeonato Brasileiro ao lado do Italiano, com 1.010 pontos. Confira os dez primeiros da lista: 1) Espanha - 1.189 pontos 2) Inglaterra - 1.184 pontos 3) Itália - 1.010 pontos 3) Brasil - 1.010 pontos 5) França - 999 pontos 6) Alemanha - 899 pontos 7) Argentina - 850 pontos 8) Portugal - 742,5 pontos 9) Holanda - 693 pontos 10) Peru - 682,5 pontos