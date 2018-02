Brasileirão entra na reta final Faltando três rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, o São Caetano tornou-se protagonista desta reta final, sendo decisivo para a definição do campeão. A equipe do ABC pode ajudar a colocar o Santos na liderança, recolocar o Atlético-PR na ponta na rodada seguinte, dar uma mão para o São Paulo e, se os adversários vacilarem, levar a taça para o Anacleto Campanella. Tudo por causa de coincidências na tabela. O time do ABC enfrenta neste domingo, às 16 horas, o Atlético-PR, em Curitiba, prometendo dar trabalho ao líder, que soma 82 pontos. Se conseguir a vitória, deverá jogar os atleticanos para a segunda colocação. A explicação: o Santos tem 80 e, caso supere o já rebaixado Grêmio, também às 16 horas deste domingo, em São José do Rio Preto, irá a 83. Só que a situação pode se inverter novamente no próximo fim de semana. No domingo, dia 12, enquanto o Atlético-PR estiver duelando com o Vasco, no Rio, o São Caetano estará recebendo o Santos, no Anacleto Campanella. Se bater a equipe de Vila Belmiro, colaborará bastante com os paranaenses. Quem vai torcer desesperadamente pelos paulistas do ABC são os são-paulinos. Com 78 pontos, o time do Morumbi ainda sonha com o título. Tropeços de Atlético-PR e Santos podem até levar o São Paulo à ponta do campeonato. Para tanto, o time de Emerson Leão não poderá mais se dar ao luxo de desperdiçar pontos, como diante do Vasco, há três semanas. O adversário deste domingo é o desesperado Vitória, que sofre na zona do rebaixamento, em Salvador. Embora o Atlético-PR seja o favorito e o Santos figure com boas chances, não parece bom negócio desprezar os outros dois concorrentes ao topo. O São Caetano, nos confrontos diretos com os líderes, pode surpreender. Com 77, ainda acredita ter condições de conquistar o segundo título do ano - já ganhou o Paulista em 2004. A diretoria, assim como o técnico Péricles Chamusca, trata de motivar o elenco. Mesmo que o STJD tire 24 pontos da equipe, alegando que o clube escalou indevidamente Serginho, morto em outubro, os dirigentes darão premiação aos atletas pela pontuação conseguida dentro de campo. Ou seja, se o time alcançar aproveitamento de campeão - independentemente de perder 24 pontos no tapetão e despencar na tabela -, os jogadores do São Caetano serão pagos como campeões. Nada mais justo. Os candidatos ao título só entram em campo no domingo, mas a rodada já começa neste sábado. Veja quais são os jogos do fim de semana.