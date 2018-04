Brasileirão: Ingressos de Figueirense x Corinthians estão esgotados

FLORIANÓPOLIS - Figueirense e Corinthians contarão com um forte apoio das arquibancadas para a partida no Estádio Orlando Scarpelli. Os ingressos para o confronto entre as duas equipes, que acontecerá no domingo, às 17 horas, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, já estão esgotados, segundo informou o clube catarinense nesta terça-feira.

A diretoria do Figueirense afirmou que a procura pelas entradas "superou as expectativas" e, por isso, elas acabaram em menos de dois dias de venda. A torcida da casa está animada com o bom momento do clube catarinense, que está na zona de classificação para a Libertadores, ocupando atualmente a quinta colocação no Brasileirão.

Do outro lado, corintianos também lotarão seu espaço no Orlando Scarpelli. Foram três mil ingressos comercializados para os torcedores do clube paulista, mil a mais do que normalmente é reservado para os visitantes, por conta da grande procura. Há ainda a expectativa de que haja torcida do Corinthians em outros setores do estádio.

A empolgação da torcida corintiana é grande, pois o jogo de domingo pode dar o título para o clube. Na liderança isolada do Brasileirão, com 67 pontos, o Corinthians tem chance de ser campeão antecipado se ganhar do Figueirense e ainda contar com um tropeço do vice-líder Vasco, que faz clássico com o Fluminense no mesmo dia, no Rio.