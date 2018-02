Brasileirão: primeiros jogos remarcados A primeira rodada dos 11 jogos remarcados depois do escândalo da arbitragem será nesta quarta-feira com três partidas envolvendo clubes cariocas, todas às 16h: Vasco e Figueirense, em São Januário; Juventude e Fluminense, em Caxias do Sul; e Cruzeiro e Botafogo, no Mineirão. Apesar de o árbitro Edílson Pereira de Carvalho confessar que só recebeu propina para alterar o resultado do jogo do Vasco (2 a 1 sobre o Figueirense, em 7 de agosto), todos os 11 em que ele atuou terão de ser refeitos por determinação de Luiz Zveiter, presidente do STJD. A remarcação dá margens a algumas ?aberrações?. Um exemplo: o zagueiro Milton do Ó, do Flu, foi expulso por Edílson na primeira partida contra o Juventude (derrota por 2 a 0), mas tem condições legais para atuar nesta quarta. Outro: alguns clubes, como o Figueirense e o Juventude, atuarão até com seis titulares que não estiveram nos jogos anulados. É o caso de Edmundo, que não enfrentou o Vasco, em 7 de agosto, porque estava machucado. Recuperado havia algum tempo, atuará normalmente nesta quarta. Além de Edmundo, o goleiro Gustavo, o zagueiro Vinícius, os volantes Axel e Rodrigo Souto e o atacante Alessandro não atuaram na primeira partida, mas estão escalados. Em compensação, o zagueiro Cléber e os meias Bilu e Carlos Alberto, suspensos na época, também não jogarão em São Januário. A confusão é tão grande que muitos treinadores se sentiram ressabiados em escalar alguns jogadores e só o fizeram depois de receber aval do STJD. ?Não posso fazer nenhum tipo de prognóstico sobre o jogo. Sinceramente, nem sei com quem poderei contar. Vamos fazer consultas à CBF e ao STJD?, disse o técnico Abel Braga, do Fluminense, na última segunda. Abel só definiu o time depois de receber a confirmação que Milton do Ó estava liberado, assim como o volante Marcão, que estava na Arábia na época da lambança de Edílson. O Juventude, por sua vez, até já mudou de técnico. Sebastião Lazaroni, que comemorou os 2 a 0 sobre o Flu como sua primeira vitória no time gaúcho, foi demitido na semana passada. Valteir Gomes será o técnico. O Cruzeiro goleou o Botafogo (4 a 1), em 10 de agosto. O alvinegro reclamou de Edílson. Nesta quarta, também de técnico novo ? saiu Péricles Chamusca e entrou Celso Roth ?, o Bota confia nos gols de Ricardinho, que não atuou em agosto.