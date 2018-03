Brasileirão Série C deve ter 8 de SP O Estado de São Paulo deve ter oito clubes participantes no Campeonato Brasileiro da Série C de 2002. A inclusão, quase certa, da Ferroviária de Araraquara, deve colocar os paulistas com o maior número na disputa, que deve ser regionalizada. Os dirigentes da Ferroviária garantem que têm a promessa de José Dias, do departamento técnico da CBF, que vai participar da competição. Quem confirma é o diretor Bruno Opice, vice-presidente de futebol do clube interiorano: "Ele disse que estamos confirmados, mas não quis revelar tabelas e nem o regulamento". Já estavam certas as presenças de outros sete clubes paulistas. Quatro deles participaram na edição do ano passado: Rio Branco de Americana, Ituano, Santo André e Atlético Sorocaba. Outros três receberam convites: Marília, campeão da Série A-2, Comercial, de Ribeirão Preto, e Internacional de Limeira. Como a CBF alega dificuldades financeiras para auxiliar os clubes participantes, a Série C deverá ser bastante regionalizada. Tanto que é possível que todos os oito clubes paulistas estejam incluídos apenas num grupo. A Federação Paulista está tentando dividir os clubes em apenas dois grupos, como ano passado. O Brasileiro da Série C deve ter entre 60 e 65 clubes de todo o Brasil e seus participantes serão incluídos por convite. Em 2001, dois paulistas chegaram na frente. O Etti Jundiaí sagrou-se campeão e o Mogi Mirim, vice. Este ano, eles disputam a Série B.