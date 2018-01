Brasileirão terá 22 times em 2005 A CBF garante pelo terceiro ano consecutivo a fórmula de pontos corridos no Campeonato Brasileiro. A edição de 2005 terá 22 clubes, dois times a menos que a competição de 2004. Serão rebaixados quatro equipes e subirão apenas duas. O Santos, com a base do time campeão ano passado, parte como favorito ao tri. O campeonato vai de 23 de abril a 26 de novembro. E a CBF ainda não divulgou a tabela. Dos 22 classificados para o Brasileirão/2005, duas novidades: o Brasiliense, do DF, e a o Fortaleza, único representante do Nordeste. Os dois times subiram da Série B em 2004. Ficam de fora, o Grêmio, Vitória, Guarani e Criciúma, rebaixados ano passado. O favoritismo do Santos vem da força do time que marcou 103 gols no campeonato passado, quebrando o recorde da competição. Robinho, o astro da companhia, fica pelo menos até junho. Na longa competição de 2005, se espera boa resposta dos clubes paulistas, paranaenses e até dos cariocas que estão planejando a temporada desde o final do campeonato de 2004. O Corinthians, com os dólares da MSI, deve reforçar o elenco com mais estrelas, além do argentino Carlos Tevez, e também desponta como um dos candidatos ao título. Série B - A Série B também promete muita disputa com a presença de Grêmio, Vitória, Guarani, Criciúma e Bahia, tradicionais forças da Série A. E a Segundona não será nada fácil. Dos 22 participantes, apenas os dois primeiros colocados subirão para a Primeira Divisão em 2006. A CBF manteve a fórmula de disputa com a primeira fase no sistema de todos contra todos. Os oito melhores, divididos em dois grupos de quatro, disputam dois quadrangulares. Classificam-se os dois melhores de cada grupo para o quadrangular final. O campeão e o vice sobem para a Série A de 2006. A Segundona vai de 23 de abril a 4 dezembro.