Brasileirão terá Palmeiras x Vasco e Flamengo x Atlético-MG na primeira rodada

A CBF apresentou, nesta segunda-feira, aos times participantes do Campeonato Brasileiro a tabela básica da edição de 2017 da competição. O documento completo deverá ser divulgado pela confederação no seu site oficial nesta terça, mas já é possível conhecer os primeiros adversários de cada clube.

A primeira rodada do Brasileirão será disputada nos dias 13 e 14 de maio - a CBF ainda não desmembrou a tabela. E já é possível saber que o atual campeão Palmeiras vai estrear em casa diante do Vasco, que em 2016 conseguiu o acesso para voltar a jogar na elite do futebol nacional.

Campeão em 2015, o Corinthians terá pela frente, também em casa, a Chapecoense. E já em sua rodada inicial, o Brasileirão vai contar com grandes duelos interestaduais. É o caso de Flamengo x Atlético Mineiro, Fluminense x Santos, Cruzeiro x São Paulo e Grêmio x Botafogo.

A tabela apresentada pela CBF aos times também já marca alguns clássicos estaduais para a terceira rodada do Brasileirão. São eles: Vasco x Fluminense, São Paulo x Palmeiras e Chapecoense x Avaí.

Assim como vem ocorrendo desde 2003, o Brasileirão de 2017 será disputado em pontos corridos, com os participantes se enfrentando em turno e returno. A última rodada do torneio está marcada para 3 de dezembro.

Confira como ficou a tabela básica da primeira rodada do Brasileirão:

Fluminense x Santos

Flamengo x Atlético-MG

Palmeiras x Vasco

Corinthians x Chapecoense

Cruzeiro x São Paulo

Coritiba x Atlético-GO

Grêmio x Botafogo

Bahia x Atlético-PR

Ponte Preta x Sport

Avaí x Vitória