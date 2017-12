Brasileiro: 10 times entre céu e inferno O Campeonato Brasileiro chega a sua última rodada, no próximo fim de semana, com oito jogos importantes ? ou 66,6% das 12 partidas programadas. O título já está garantido, com o Cruzeiro. Mas ainda há duas vagas para a Taça Libertadores da América, com quatro candidatos na disputa: Internacional, São Caetano, Coritiba e Atlético-MG. Já a luta contra o rebaixamento para a Série B envolve seis equipes: Fortaleza, Fluminense, Paysandu, Grêmio, Ponte Preta e Bahia. A emoção na ponta de cima da tabela deu-se em razão de tropeços de Internacional (empate por 1 a 1 com o São Paulo) e de São Caetano (derrota por 2 a 1 para o Juventude). Deixaram de garantir a vaga e agora correm risco de deixá-la escapar. Tudo porque se enfrentam, sábado, no ABC e só o ganhador carimba o passaporte. Suas chances são iguais: 62%. O Coritiba, apesar de figurar na sexta colocação, tem 69% de chances, já que basta vencer o Criciúma, em Curitiba. Ao Atlético-MG, com 7%, resta um milagre. Além de vencer o Goiás, terá de torcer, ainda, por tropeços de São Caetano e Coritiba. Do outro lado da tabela, o desespero assola o Bahia (71% de chances de cair). Em Salvador, o time tem de vencer o Cruzeiro e Fluminense (7%) ou Paysandu (8%) ? livram-se com empate ? perderem para Juventude e Atlético-PR, respectivamente. Ou, ainda, o Grêmio (38%) tropeçar diante do Corinthians ? salva-se com a vitória. No duelo do Moisés Lucarelli, entre Ponte Preta (56%) e Fortaleza (20%), no domingo,certamente estará um dos rebaixados. O time de Campinas precisa vencer, enquanto o rival atua por empate.