Brasileiro 2001 sob suspeita de fiasco A cinco semanas de seu início, o Campeonato Brasileiro de futebol está cercado de críticas, desconfianças e tem grandes chances de repetir o fiasco da Copa João Havelange, uma das competições mais confusas e desorganizadas que se tem notícia no Brasil. No ano do apagão, a falta de energia, por ironia, é o que menos preocupa os cartolas. Os jogos deverão ser realizados à noite, com auxílio de geradores alugados. O racionamento é de organização. Leia mais no O Estado de S. Paulo