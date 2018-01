Brasileiro: 6º melhor torneio do mundo Apesar do Brasil ter a melhor seleção do mundo, o Campeonato Brasileiro é apenas o sexto melhor torneio de todo o planeta, de acordo com a IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol). O melhor campeonato é o italiano, que desbancou o espanhol na lista da temporada 2004/2005, divulgada nesta segunda-feira. Para definir o ranking, a IFFHS conta os resultados das equipes em torneios internacionais. Assim, a Espanha perdeu a liderança por causa das más campanhas de Real Madrid, Barcelona, Valencia e La Coruña na última edição da Liga dos Campeões da Europa. O Brasil teve os resultados computados com os jogos de São Paulo (semifinalista), Santos (quartas-de-final), São Caetano (quartas-de-final), Cruzeiro (oitavas-de-final) e Coritiba (primeira fase) na Copa Libertadores da América do ano passado. Veja como ficou a classificação dos campeonatos nacionais: 1º - Itália - 594 pontos 2º - Inglaterra - 587 3º - Espanha - 482 4º - Argentina - 478 5º - França - 472 6º - Brasil - 453 7º - Holanda - 449,5 8º - México - 446 9º - Colômbia - 391,5 10º - Alemanha - 382 11º - Portugal - 373 12º - Grécia - 336 13º - Rússia - 322 14º - Chile - 310,5 15º - Turquia - 309