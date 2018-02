Brasileiro: 90 pontos para ser campeão Após dez rodadas, o Campeonato Brasileiro de 2004 já mostra que será bem mais equilibrado que o do ano anterior. Dificilmente algum time chegará aos 100 pontos, como alcançou o Cruzeiro campeão de 2003. Noventa pontos devem garantir a faixa de campeão, e a briga por vagas na Libertadores e para fugir do rebaixamento deve ser mais dura que a do último ano. "Há uma visível retração. Do ponto de vista matemático, foi um exagero o Cruzeiro ter sido campeão com 100 pontos no ano passado. Ele não precisava disso tudo, tanto que terminou 13 pontos na frente do vice-campeão. Em 2004, dá para garantir que o time que romper a barreira dos 90 pontos levará o título. E que uma equipe pode ser campeã com 88 pontos", diz o matemático Tristão Garcia, do site www.infobola.com.br. Para ele, com 77 pontos um time se garante na quarta vaga da Libertadores. Uma comparação entre os dois campeonatos, após dez rodadas, mostra a diferença. Nessa altura, no ano passado, o Cruzeiro liderava com 21 pontos (70% de aproveitamento). Hoje, os quatro líderes (Criciúma, Figueirense, São Paulo e Cruzeiro) têm 60% de pontos conquistados, com 18 em 30 disputados. O aproveitamento tão baixo entre os líderes, segundo Tristão, é raro. "Nenhum dos líderes consegue ter média de dois pontos por partida. Há vários anos isso não acontece depois de dez rodadas de uma competição". Ao final do Brasileiro 2003, o Cruzeiro teve média de 2,17 pontos por jogo. Tristão acha que isso mostra que os times já perceberam que no Brasileiro de pontos corridos todo jogo realmente é decisivo. E cita um dado impressionante: 34% dos jogos deste ano terminaram empatados. Em 2003, o número foi de 26%. Em 2002, apenas 21%. O matemático acha que vários times estão usando o que ele chama de "método Vasco". "No ano passado o Eurico Miranda declarou desde o começo do campeonato que o time tinha que jogar para não perder. Com isso o Vasco passou o tempo inteiro na parte de baixo da tabela, mas nunca ameaçado diretamente". A conta para fugir do rebaixamento é simples, segundo ele. "Com 55 pontos o time estará livre. O ideal é terminar o primeiro turno com 33 pontos para não se complicar no final. Com isso dá para ter uma campanha ruim no segundo turno e não ter sustos". O matemático dá o exemplo do Santos para mostrar como será difícil se recuperar após um início ruim. "O time tem 13 pontos. Se conseguir a média de dois pontos por partida até o final do campeonato, chegará a 85. Precisará de mais do que isso para ter chances de ser campeão."