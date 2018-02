Brasileiro: à moda européia Daqui a 15 dias começará o torneio de clubes mais importante do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Neste ano, sem as presenças de forças do futebol nacional, como Palmeiras, Portuguesa e Botafogo carioca, rebaixados para a Série B. Criciúma e Fortaleza são as duas equipes recém-promovidas. Mas a grande novidade, sem dúvida, foi a mudança na fórmula de disputa da competição. Vinte e quatro clubes iniciam, no dia 29, a briga pelo título, por duas vagas na Copa Libertadores de 2004 e por quatro na Copa Sul-Americana do ano que vem. O campeonato será disputado em turno e returno. Cada equipe jogará 46 partidas. A final está marcada para 14 de dezembro. Depois de muita discussão, os dirigentes definiram que o torneio seguirá o modelo dos principais campeonatos europeus. Leia mais no Jornal da Tarde