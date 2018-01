Brasileiro Adriano interressa à Roma Depois de ter sido eliminada na Liga dos Campeões e não ter feito boa campanha no Campeonato Italiano, a Roma deve passar por profundas tranformações em seu elenco para a próxima temporada. Segundo o jornal ?Corriere dello Sport?, os dirigentes romanos não pouparão esforços para ter na equipe o atacante brasileiro Adriano, atualmente jogando por empréstimo no Parma, mas com passe vinculado à Inter de Milão. A imprensa italiana já dá como certa as saídas dos brasileiros Cafu (iria para o futebol do Japão) e Aldair (ele já manifestou o desejo de encerrar a carreira jogando em um clube brasileiro), além do uruguaio Guigou e do argentino Cufré. Peças intocáveis são o também brasileiro Emerson, o francês Candela, além do capitão da equipe e astro italiano Francesco Totti. Sobre Adriano, o próprio brasileiro já declarou que se não ficar no Parma para a próxima temporada seu desejo é ir para a Roma, segundo ele ?a mais brasileira das equipes do Campeonato Italiano?.